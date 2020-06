Nuevos ataques contra la 'Bebeshita' de 'Enamorándonos'; la tachan de "ridícula"

Ciudad de México.- Una de las comentaristas del nuevo programa de Enamorándonos, Daniela Alexis, 'La Bebeshita', se encuentra envuelta en una gran controversia con los conductores de Ventaneando.

La Bebeshita habló durante el programa que busca encontrarles el amor a los concursantes, donde con dolor confesó que los presentadores de la emisión dirigida por Pati Chapoy hablaron sobre “la mala actitud” que tiene la joven y que además “no saluda” por lo que no es del total agrado de ellos.

Te puede interesar: Este actor se fue de TV Azteca al quedarse sin dinero; vuelve a la TV y audiciona en 'La Voz'

A post shared by enamorandonostv (@enamorandonostv) on Jun 17, 2020 at 5:30pm PDT

View this post on Instagram

La joven respondió que estaba muy sentida por los comentarios que sí la lastimaron pero que a todos les tiene admiración y que está dispuesta a conocerlos para tener un buen trato. Sin embargo, las redes sociales no le perdonaron su acción y comenzaron a criticarla.

Lee también: ¿Pelea en TV Azteca? 'La Bebeshita' responde a crueles ataques de 'Ventaneando'

Es la verdad, el público y los críticos le estamos diciendo que esa imagen que da no nos gusta, es pésima su actitud. Ese personaje de ‘Bebeshita’ no es del agrado del publico”.

Aparte no entiendo por qué está de crítica si no es psicóloga ni nada. Además, ni decir que aconseja por que tiene una relación estable. Nadaaa. Asi que no es de admiración para nada ella. No aporta nada bueno al programa.