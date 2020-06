Danna García, exactriz de Televisa, arremete contra fan que la insultó: "Tienes basura en ti"

Ciudad de México.- La reconocida exactriz de Televisa, Danna García, recientemente compartió un en vivo de Facebook en el que un fan comenzó a insultarla, lo que la molestó e interrumpió para arremeter contra este y ponerle un alto.

García charlaba sobre sus proyectos, su día a día y como se encontraba tras superar tres veces el Covid-19, cuando notó una serie de palabras altisonantes por parte de un usuario llamado Mario.

¡Oye Mario, me estás diciendo groserías! No sé si alguien está leyendo lo que me está diciendo", dijo Danna muy sorprendida.