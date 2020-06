Yalitza Aparicio da lección sobre el racismo y expresa: "Soy prieta y con la frente en alto"

Ciudad de México.- Yalitza Aparicio dirigió un breve pero contundente mensaje a todas aquellas personas que utilizan la palabra "prieta" con el objetivo de ofender a los demás por su color de piel.

A través de su cuenta de Twitter, la protagonista de Roma compartió un texto en el que, a través de comparaciones sobre la tez morena y elementos de la cultura mexicana, se retrata cómo muchos emplean el término como un insulto cuando en realidad es ocasión de orgullo e identidad.

Lee también: "Más operado que tú": Andrea Escalona presenta a su papá en 'Hoy' y los destrozan

Me dicen prieta y piensan que es un insulto, no saben que mi color es mi porte, que si mi piel morena les molesta, es porque no tienen identidad ni amor por su tierra... Prietita linda, decía mi padre, prieta con la frente en alto y mi orgullo en la trenza", se lee en parte del texto.