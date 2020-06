Yuliana, hija de Julio Preciado, muestra la cicatriz de su trasplante de riñón

Ciudad de México.- Yuliana, la de Julio Preciado, mediante su cuenta TikTok habló de lo que vivió en el hospital luego de que se realizó un trasplante de riñón, tras haber sido cuestionada por ingerir bebidas alcohólicas.

La chica señala que para eso se sometió a diversos estudios, hasta el grado de tener que viajar a Guadalajara para una cita con una psicóloga, pues en el protocolo del donante, se debe estar al pendiente de su salud emocional.

al principio que me decidí no estaba para nada asustada... el nervio lo agarré ya que se acercaba la fecha y fue porque mucha gente me empezó a decir cosas en contra", contó.