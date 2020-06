¡Adiós Gabriel Soto! Exhiben detalles del nuevo romance de Geraldine Bazán con un estadounidense

View this post on Instagram

ud83dudca5u2764ufe0f Sopresa! Felices de compartir con ustedes nuestra experiencia de la cuarentena en familia, planes a futuro y otras cosas mau0301s. Con mucho amor u2764ufe0f Gracias @hola_mx por esta bella portada, siempre es un placer! ud83eudd70 @gabrielsoto #Love #CoupleGoals