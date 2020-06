Vadhir Derbez y su tristeza tras llegar a Hollywood: "Van a decir que es por mi papá"

View this post on Instagram

ud83cuddf2ud83cuddfdESTOY FELIZ! ud83dude0d Les quiero enseu00f1ar esta foto de mi primer pelicula como protagonista en US: #SeventhDayMovie ! Estoy feliz de que pronto vean mas de esta pelicula de terror y conozcan al Padre Daniel ud83dude0e les gustan las peliculas de miedo?? ud83dudc7b . ud83cuddfaud83cuddf8Iu2019m so EXCITED! I want to share this sneak peak of my movie #SeventhDayMovie ! I canu2019t wait for you guys to see more of this horror film and for you to know Father Daniel! Do you like Scary movies? ud83dude0eud83dudc7b . @fangoria @cinestate