El enojo de Luis Gerardo Méndez: Policía le dijo que el Covid-19 "es psicológico"

Ciudad de México.- Con una mezcla de impacto y molestia, Luis Gerardo Méndez compartió la experiencia que vivió con un oficial de Policía que, además de intentar no respetar la sana distancia, le dijo que el coronavirus es psicológico.

En su cuenta de Twitter, el actor mexicano relató que todo ocurrió el domingo cuando pasó por una zona en la que las autoridades estaban revisando y realizando la prueba del alcoholímetro.

Luego de que le solicitaran que detuviera su marcha, Luis Gerardo asegura que un oficial le pidió que le soplara en el rostro. La situación desconcertó al actor, pues al estar consciente de las medidas que se deben tomar para evitar contagios de Covid-19, no consideró prudente tal acción. La respuesta del policía lo impactó aún más.

Ayer me tocó un alcoholímetro. No había tomado nada. El policía me pidió que le soplara. Los dos traíamos tapabocas. Se lo quitó y me pidió que me lo quitara y le soplara en la cara. Le dije: '¿Y Covid oficial?'. Me contestó: 'El Covid es psicológico joven'", escribió el actor en Twitter.