Por practicar brujería, Diana Golden corre a inquilina de su departamento

Ciudad de México.- La actriz, Diana Golden, mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, informó que corrió a una inquilina de un departamento, luego de enterarse que practicaba brujería.

Golden señala que se trata de una mujer venezolana, la cual terminó por robarle algunas cosas del inmueble, además de que le dejó un desorden en los cuartos.

Neiffe Peña, es quien le retaba a Diana y abandonó el lugar, dejándolo en pésimas condiciones, por lo que ella decidió denunciarla en diversos medios.

La actriz relata que ella fue cómplice de los ladrones venezolanos que se me metieron en abril del año pasado a su domicilio, por lo que asegura que pensaba en correrla.

Por lo menos ya no huele mal... hasta una estampita de un perro calaca... no sé pero a mí un perro mío me lo intoxicó", agregó.