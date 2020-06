Hija de Angélica Rivera saca su lado más sensual en Instagram y causa furor: "Chiquitita"

Ciudad de México.- Fernanda Castro de nueva cuenta está arrasando debido a que a través de redes sociales sacó su lado más sensual con un revelador atuendo y sus seguidores no han parado de halagarla.

La guapa hija de Angélica Rivera y 'El Güero' Castro compartió una serie instantáneas en las que aparece luciendo de lo más guapa con su característico estilo.

Fernanda posó en medio de la calle mientras lucía una pequeña blusa negra con la que enseñó su abdomen, así como una falda de estampado 'animalprint', su cabello alborotado y cubrebocas rojos.

Como te explico, no me complico, a mí me gusta pasarla rico", escribió Fernanda.