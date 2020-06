"No quiero morir sola" A 2 años del homicidio de su pareja, Sharis Cid confiesa estar abierta al amor

Ciudad de México.- La actriz, Sharis Cid, mediante una entrevista para el portar de espectáculos TV Notas, reveló que ella ya se encuentra abierta al amor, a dos años del asesinado de Isaías Gómez, quien fuera su esposo.

Por supuesto que sí; hace cinco meses te hubiera dicho que no, pero hoy por hoy creo que va a llegar cuando tenga que llegar. Yo sé que Isaías no me quiere ver sola, me quiere ver contenta; la vida es para estar en pareja, es bonito amarse y no me quiero morir solita”, aseveró.