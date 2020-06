La influencer Andy Benavides 'rompe' Instagram al celebrar a su hija recién nacida

View this post on Instagram

Friyay Gifts! ud83dude31ud83cudfe0 Para festejar las 2 semanas de nacida de Aliu0301a y agradecerles sus inmensas muestras de carinu0303o, Aliu0301a quiere regalarle a uno de ustedes una casita igual a eu0301sta que recibieron sus hermanitas con valor de $30k mx ud83eudd29ud83dude40 sou0301lo sigue a @playclub_oficial y a miu0301 @andybenavidesm (si no me sigues no te permite comentar) y deja un comentario mencionando a un amigo (aseguu0301rate que eu0301l nos siga) pues de lo contrario no podrau0301s ganar. Es hora de llamarle a tu pareja, tiu0301a, primos etc. para que te ayuden a ganar! Recuerda que puedes dejar cuantos comentarios gustes, siempre y cuando menciones distintos usuarios, ya que comentarios repetidos son excluiu0301dos por el app de sorteos! Son una belleza estas casitas!!!!! (Anuncio ganador en stories el prox viernes!)