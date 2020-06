Tras dejar Televisa e irse a TV Azteca, Héctor Bonilla alista su muerte y se despide de sus hijos

Ciudad de México.- El primer actor Héctor Bonilla dejó perplejos a todos al retomar en sus redes sociales una carta de su testamento dirigida a sus tres hijos.

El histrión de 81 años encendió alarmas entre sus seguidores y preocupó gravemente a su familia, pues padece cáncer de riñón que le fue diagnosticado hace más de un año.

Lee también: Desde Televisa, Odalys 'destroza' a Tábata Jalil por hacer esto con Borghetti en 'VLA'

La carta de Bonilla, según explicó en Ventaneando, fue escrita hace 20 años. Confesó que la hizo durante una etapa importante de sus hijos, en un momento en el que su hija estaba enamorada "de un gringo", su hijo Fernando se iba a España a estudiar cine y su hijo Sergio "andaba de coqueto por todos lados".

Me di cuenta que me tenía que despedir de una primera etapa de la relación con ellos tres y por eso escribí la carta. Sofía se puso tristísima porque pensó que me iba a morir y que estaba entregando la carta; mis dos hijos grandes estaban desconcertados", confesó.

Podría interesarte: ¡Tómala Televisa! Tras despido de 'Hoy', conductora se une a matutino ¿de TV Azteca?

El primer actor fue tajante al declarar que eso era lo que quería si moría y que ya no quería hablar del tema.

En este caso vino este asedio por el cáncer el preguntarme si me voy a morir y ya sabes, pero esto es lo que yo quisiera que me pasara si me muero y no me pregunten más en ese sentido", dijo tajante sobre el tema.