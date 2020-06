Paty Navidad pierde a familiares, le dicen que fue por Covid-19 y no lo cree: "No es verdad"

Ciudad de México.- Paty Navidad compartió que familiares suyos han muerto a causa del Covid-19, pero que está segura de que la infección no fue el motivo y de que pasan "cosas oscuras" en los hospitales destinados a atender pacientes de coronavirus.

La actriz hizo esas controversiales declaraciones al 'enfrentar' en Twitter al canal de YouTube Chisme No Like, luego de que los conductores de dicho programa hablaron sobre sus percepciones y sugirieron que un reciente comentario de Carmelita Salinas estaba dirigido a Paty.

Lee también: Tras dejar Televisa e irse a TV Azteca, Héctor Bonilla alista su muerte y se despide de sus hijos

Navidad aseguró que en el espacio de espectáculos se "tergiversó" lo que ella ha expuesto en redes sociales sobre la contingencia sanitaria y otros polémicos temas considerados teorías conspirativas. La actriz aclaró que ella no ha desacreditado la existencia del coronavirus, pero que no lo considera mortal y que no cree que existan en realidad contagios en todo el mundo, atribuyendo la situación a un "plan" de los Gobiernos.

Hola, un gusto escucharles opinar sobre mis mensajes, gracias, lo único que les diría es que no los han comprendido del todo, me están tergiversando casi todo. Primero, nunca he dicho que no existe el "virus", sino que no es letal, a menos que el sistema inmune esté deteriorado y haya padecimientos graves", expuso la actriz.

Lee también: Evaluna, hija de Ricardo Montaner, sin pelos en la lengua confiesa haberle sido infiel a Camilo

Hola, un gusto escucharles opinar sobre mis mensajes, gracias, lo único que les diría es que no los han comprendido del todo, me están tergiversando casi todo. 1ro. Nunca he dicho que no existe el “virus”, sino que no es letal, a menos de que el sistema inmune esté deteriorado y https://t.co/ltT3Y4wpgA — uD835uDE17uD835uDE22uD835uDE35uD835uDE33uD835uDE2AuD835uDE24uD835uDE2AuD835uDE22 uD835uDE15uD835uDE22uD835uDE37uD835uDE2AuD835uDE25uD835uDE22uD835uDE25 uD83CuDDF2uD83CuDDFD Patriota!! (@ANPNL05) June 26, 2020

En mi familia también ha habido fallecimientos que se nos ha dicho que fue por el virus, pero no es verdad, existían enfermedades graves y sistema inmunológico muy débil. En hospitales Covid suceden cosas raras y oscuras, mucho por investigar", continuó.

Haya padecimientos graves. Repito; En mi familia también ha habido fallecimientos que se nos ha dicho que fue por el virus, pero no es verdad, existían enfermedades graves y sistema inmunológico muy débil. En hospitales Covid, suceden cosas raras y oscuras, mucho por investigar. https://t.co/ltT3Y4wpgA — uD835uDE17uD835uDE22uD835uDE35uD835uDE33uD835uDE2AuD835uDE24uD835uDE2AuD835uDE22 uD835uDE15uD835uDE22uD835uDE37uD835uDE2AuD835uDE25uD835uDE22uD835uDE25 uD83CuDDF2uD83CuDDFD Patriota!! (@ANPNL05) June 26, 2020

La famosa también aseguró que ha habido familias que han expuesto haber recibido ofertas de dinero para que sus seres queridos fallecidos sean "registrados" en las estadísticas de las muertes por coronavirus, por lo que considera que las autoridades "inflan" las cifras.

Lee también: Vicente Fernández quiere a su flamante nuera como modelo en su próximo videoclip

Lo que he dicho que no existe es la 'pandemia'. Para mí es 'plandemia', un plan global de la élite oscura, bancos, farmacéuticas y corporaciones, las ONG como la ONU y su agenda 2030, la OMS, Bill Gates, George Soros, complicidad con Gobierno y más para establecer un Nuevo Orden Mundial, con dictadura tecnócrata y tiránica", escribió.

Muchas familias han expresado que les han ofrecido dinero para registrar a sus familiares fallecidos como estadísticas para Covid, y no es verdad, están inflando cifras y muchos fallecimientos no tienen nada que ver con el virus. Lo que he dicho que no existe es la “pandemia”. https://t.co/ltT3Y4wpgA — uD835uDE17uD835uDE22uD835uDE35uD835uDE33uD835uDE2AuD835uDE24uD835uDE2AuD835uDE22 uD835uDE15uD835uDE22uD835uDE37uD835uDE2AuD835uDE25uD835uDE22uD835uDE25 uD83CuDDF2uD83CuDDFD Patriota!! (@ANPNL05) June 26, 2020

Después de referirse al famoso tuit de Carmelita Salinas sobre los incrédulos del Covid-19 y aclarar que ella nunca habló de "marcianos", Paty Navidad sugirió que sus familiares habían muerto por "miedo" y como resultado de padecimientos "comunes" mal atendidos. Asimismo, el 24 de junio señaló que, al ser enterada de la muerte de sus seres queridos, no le proporcionaron pruebas ni una autopsia.

Tu familiar se enfermó por "tomarse" un coctel de miedo, sugestión y quizás mala vida, así como un sistema inmune débil", le escribió un usuario a Paty, a lo que ella respondió: 'Lamentablemente sí, todos los años mueren miles y miles de personas en el mundo por gripes comunes mal atendidas, sistemas inmunológicos deteriorados que se complican con padecimientos graves, pero nunca habían hecho campaña terrorista los medios de comunicación y el Gobierno".

Lamentablemente si, todos los años mueren miles y miles de personas en el mundo por gripes comunes mal atendidas, sistemas inmunológicos deteriorados que se complican con padecimientos graves, pero nunca habían hecho campaña terrorista los medios de comunicación y el gobierno.uD83DuDC94 https://t.co/0M40ihnNGD — uD835uDE17uD835uDE22uD835uDE35uD835uDE33uD835uDE2AuD835uDE24uD835uDE2AuD835uDE22 uD835uDE15uD835uDE22uD835uDE37uD835uDE2AuD835uDE25uD835uDE22uD835uDE25 uD83CuDDF2uD83CuDDFD Patriota!! (@ANPNL05) June 26, 2020

Repito, nunca he dicho que el “virus” no exista, sino que NO es letal, a menos que haya sistema inmune deteriorado y padecimientos graves, En mi familia ha habido fallecimientos, se nos dijo fue por “virus”,sin prueba y sin autopsia. Con sistema inmune mal y padecimientos graves. — uD835uDE17uD835uDE22uD835uDE35uD835uDE33uD835uDE2AuD835uDE24uD835uDE2AuD835uDE22 uD835uDE15uD835uDE22uD835uDE37uD835uDE2AuD835uDE25uD835uDE22uD835uDE25 uD83CuDDF2uD83CuDDFD Patriota!! (@ANPNL05) June 25, 2020

Finalmente, la actriz reveló que había enviado un mensaje directo a Javier Ceriani y Elisa Beristain, conductores de Chimes No Like, y después expresó que está cansada de ser blanco de burlas y de que la llamen "loca". La actriz recientemente también se manifestó por los comentarios que se hicieron sobre ella en el programa Hoy.

Fuente: Twitter @ANPNL05