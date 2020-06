Roberto Carlo: Su 'salida del clóset' y su increíble historia de amor con Rubén Kuri

View this post on Instagram

Amar es la forma mu00e1s bonita de transitar este camino. NO tengas miedo de ser quien eres, no te creas, ni te pongas ni una sola etiqueta, que nada ni nadie te defina, eres la posibilidad infinita de hacer y ser QUIEN Tu00da QUIERAS. Tu00f3mala, la vida es una. Deseo un 2020 y una vida en donde TODXS tengamos la oportunidad de amar y ser felices. Feliz 2020, Feliz vida.