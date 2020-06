Cristy, esposa del 'Buki', paraliza Instagram al modelar apretado pantalón y exhibir sus encantos

View this post on Instagram

El mejor domingo de esta cuarentena (diu0301a #102) porque vine a pasarlo con mi madre :) ud83dude4cud83cudffc El hecho de estar vivos es una enorme bendiciou0301n! Au0301nimo!! ud83dudcf8 : @marlarachelsoliss @alisonsolis_ . . . #enpaz #armonia #gratitude #mammasloveislife #sundayvibes #californialiving #cristysolis #cristysolisstyle #familytime #familyiseverything