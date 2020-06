"El amor de padre nada lo cambia": Alicia Machado muestra su apoyo a Julián Gil

Ciudad de México.- Actualmente los actores, Julián Gil y su expareja, Marjorie de Sousa, se encuentran en pleno pleito legal, pues ella busca quitarle la patria potestad de Matías, su hijo.

Ante esto, muchas figuras del espectáculo han salido en apoyo de Gil, pues consideran que no es justo lo que Marjorie está haciendo contra el padre de su hijo.

Tal fue el caso de la reina de belleza venezolana, Alicia Machado, quien es amiga del actor y se enlazó vía Internet con el programa de farándula, Ventaneando para mostrar su apoyo con su querido amigo.

Lo que pasa es que Julián y yo somos buenos amigos, eso es lo que pasa, es lo que la gente no sabe, yo soy amiga de Julián desde hace 20 años y aparte hemos trabajado juntos antes", mencionó Alicia.

Además, la venezolana buscó mandar un mensaje para de Sousa, pues le quisiera advertir que de seguir como va, solo acabaría por provocarle un daño severo a su hijo al privarlo del amor de un padre.

Yo se que a ella (Marjorie de Sousa) no le agrada que le den un consejo, a ella no le gusta que nadie comente o ni que digan nada, pero yo soy una señora que tiene 25 años en este negocio y puedo comentar cosas".

Así que, si ella me permite un consejo, solamente es que, los hijos crecen y el amor de padre no se sustituye con nada, ese es un dolorcito, una heridita que él (Matías) va a tener en su corazoncito para siempre, ni ella ni él (Julián), el niño va a tener una cicatriz en el alma que nada la va a calmar", aconsejó la reina de belleza a Marjorie.

Finalmente, Machado aclaró que ni por ser su congénere o por ser de su misma nacionalidad, no mostrará su apoyo para la ex de Julián.

Yo no lo veo enfocado en apoyar a mi género, o apoyar porque sea de mi nacionalidad venezolana, no yo lo veo… pues como te digo yo tengo una fundación que se llama Mamis Solas, donde me ha tocado ver tanta gente, con tantas injusticias con respecto a las paternidades o maternidades", declaró.