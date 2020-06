"No tengo orden de aprehensión": Américo Garza desmiente a la familia Luna

Ciudad de México.- Hace ya un par de días, salió la noticia por parte de algunos medios, que el esposo de Karla Panini, el empresario, Américo Garza, se encuentra bajo una orden de aprehensión por parte de la familia su fallecida exesposa Karla Luna.

Sin embargo, a través de la cuenta de Instagram @malinfluencersmx, la única cuenta que utilizan Panini y Garza, grabaron un video para desmentir todo y poner en claro la situación al respecto.

En la grabación, Américo menciona que no existe ninguna orden de aprehensión en su contra, además buscó mandar un fuerte mensaje a la familia de la malograda comediante.

No tengo orden de aprehensión, estoy en mi casa... mi intención no es que no las vean, es que no se van a hacer las cosas como ustedes quieren que se haga", explicó Américo a los Luna.