Aline Hernández, conductora de TV Azteca, causar furor con alucinante bikini

View this post on Instagram

Tomate 5 min al diu0301a para no hacer nada, inteu0301ntalo, es un ejercicio para vivir en el #aquiyahorau2728 estamos acostumbrados a estar pensando o haciendo algo tooodo el tiempo. Te invito a que haga esto, sieu0301ntate en una banqueta o frente a una ventana o simplemente queu0301date sentado ud83eude91 y vive el momento presente sin hacer nada y ve cou0301mo te sientes, observa tu alrededor escucha ud83dudc42 lo que sucede en tu entorno. #midfulness #hereandnow #tattoo aprende a vivir el momento es todo lo que tenemos! #coachenhau0301bitos #nutretumente