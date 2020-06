'Wash Us In the Blood' es el nuevo sencillo de Kanye West y Travis Scott

Estados Unidos.- El rapero americano Kanye West lanzó su nuevo sencillo titulado Wash Us In The Blood junto a Travis Scott y está mezclada por Dr. Dre, tres grandes exponentes de la música a nivel mundial.

En el videoclip se puede apreciar distintas escenas de la vida de un afroamericano, desde personas con Covid-19, pastores catando en la iglesia, cabras negras, peleas, fragmentos del videojuego GTA hasta momentos donde se ve a personas vandalizar comercios. La letra acompañado del video musical hablan en un sentido figurado y de forma metafórica, tratando de explicar a las personas como es que viven y son sometidos.

La música une a las personas y en este caso, Kanye, esposo de Kim Kardashian decidió colaborar con Travis, expareja de la hermana de Kim, Kylie Jenner, con quien tiene una preciosa hija.

Kanye es una canta de 43 años, originario de Atlanta. Georgia. Inició su carrera musical como productor a mediados de los noventa, sus más grandes éxitos son Stronger del año 2005 y I Love It del 2018. Por otro lado, Travis es un joven de 28 años, rapero y compositor, que inicio a la edad de 16 años como productor discográfico; Sicko Mode y Goosebumps son sus más destacados hits.

Fuente: Indiespot