Mayeli Alonso, expareja de Lupillo Rivera, se vuelve sensación en Instagram

View this post on Instagram

Si fuera tan fau0301cil todos lo Hicieran ud83dude0e. Amo Mi Detox ! Me mantiene desinflamada siempre , gracias a una buena alimentaciou0301n y mis suplementos me mantengo en mi peso ideal . /Sin Rebote/ @evolutionfits_ ud83eudd1cud83cudffdud83eudd1bud83cudffd ESO ME PERMITIRu00c1 COMERME UNOS ud83cudf2e HOY . ud83eudd2a