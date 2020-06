Brenda Zambrano suelta 'bomba' sobre el romance de Jawy y Manelyk: "Él la hace tonta"

Ciudad de México.- La polémica entre Manelyk González y Dania Méndez parece no tener final y es que, en esta ocasión, otra persona entró al ruedo y se trata de Brenda Zambrano, exintegrante de Acapulco Shore.

En su canal de YouTube Vaya Vaya TV, Gerardo Escareño presentó un extracto de la entrevista que realizó con Brenda, misma en la que soltó varias revelaciones en torno a la relación de Manelyk y Jawy Méndez.

Él (Jawy) es muy inteligente y que sabe cómo manipular a las personas, a Mane la hace súper tonta. Es algo que está fuerte, andando con Mane, me hablaba todavía a mí", dijo la modelo.

La 'exshore' aclaró que nunca tuvo la intención de formalizar un noviazgo con Jawy, pues afirmó que todo lo que pasó en este programa de MTV lo hizo por darle un espectáculo a los televidentes.

La invité (Manelyk) a comer a mi casa y le dije 'pasaron estas cosas con Jawy’'y me contestó 'No me importa Jawy, sé que es show'. Luego se agarró de eso para decir que soy mala amiga”, indicó.