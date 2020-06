Esposo de actriz de Televisa que la 'abandonó' junto a su bebé da la cara: "Arrepiéntete egoísta"

View this post on Instagram

GRACIAS POR HACERME LA MUJER MAu0301S FELIZ DEL MUNDO! MI ADORADA PRINCESA @bellaseely_ GRACIAS POR ESCOGERME COMO TUu0301 MAMAu0301! ERES MI REGALO DE DIOS, MI TESORO, SIN TIu0301 MI VIDA NO TENDRIu0301A SENTIDO! TE AMO POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE!!! #felizdiadelamadre #happymothersday MI PRIMER Du00cdA DE LAS MADRES ud83dudc51u2764ufe0fud83cudf89ud83dudcabud83cudf8aud83cudf88ud83cudf82ud83cudf39ud83cudf38