Bárbara López revela haber superado al fin a Gonzalo Peña y niega ser bisexual

Ciudad de México.- A través de sus historias de Instagram, la actriz Bárbara López realizó una sesión de preguntas y respuestas, donde salió a relucir el tema de su expareja, el actor, Gonzalo Peña, entre otras cosas.

En una primera instancia, la joven de 27 años aclaró que actualmente ya tiene una pareja, con quien ahora se la pasa de lo más feliz. Anteriormente se había esparcido el rumor de que mantenía una relación en secreto.

Cabe señalar, que en el pasado se llegó a decir que presuntamente ella era bisexual, por lo que aprovechó la ocasión para desmentir y aclarar tal especulación que se había hecho sobre ella.

Creo que hoy en día el amor es amor... no me considero bi, creo que a mi edad estoy segura de que soy heterosexual, pero si un día decido cambiar de opinión, sería feliz de compartirlo con ustedes porque no tiene nada de malo", mencionó.

Para finalizar, se negó rotundamente a hablar acerca de lo que vivió durante su relación de noviazgo con Gonzalo, pues ella considera que estos ya son temas privados que ambos vivieron como pareja.

Hay algo que se llama privacidad, no importa si somos figuras públicas o no, una relación es privada y hay que respetarla. Nunca me sentiría cómoda hablando de lo que él me hizo y de lo que yo le hice porque eso es una relación, aprendemos y nos equivocamos, y nadie es un santo en realidad, sería una mentira decir eso. Entonces, mejor respetar", concluyó.