Naya Rivera: Filtran audio de la llamada al 911 para informar desaparición de la actriz de 'Glee'}

Estados Unidos.- Recientemente han filtrado la llamada que civiles hicieron al 911 para informar sobre la desaparición de Naya Rivera en el Lago Piru el pasado 8 de julio, tras lo que aún no ha sido encontrado y ha desatado la teoría de que el elenco de Glee tiene una maldición.

Mucho se ha hablado sobre el caso de Rivera, tras más de 24 horas desaparecida la policía la ha dado por muerta y una astróloga aseguró que su carta astral señalaba que su sol estaba en la casa de la muerte, incluso que ella planeó esto pues sufría depresión y se suicidó.

Tras esto filtraron una breve llamada en la que se puede escuchar a una mujer informando que han encontrado al hijo menor de la actriz en un bote, pero que no había señales de ella por ningún lado, revelando que no se tenía mucha información al respecto pues no vieron nada antes de encontrar al niño.

Te podría interesar: ¿Naya Rivera se quitó la vida? Astróloga asegura que su desaparición fue planeada

La emergencia es que tenemos a una persona desaparecida, encontramos a un niño pequeño en uno de los botes y no encontramos a la mamá, mi esposo es una de las personas que está en la escena estoy yendo hasta ahí ahorita a checar a mi esposo, ellos solo me dijeron que llamara no puedo dar más información", decía en la llamada.

Te podría interesar: Naya Rivera: Autoridades ya no buscan con vida a la actriz de 'Glee'; descartan crimen

Te podría interesar: Traición a TV Azteca: Conductora "intocable" de 'VLA' tendría nuevo trabajo ¿en Televisa?

Fuente: Instagram @chicaspicosas2