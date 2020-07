Érika Alcocer de 'La Academia': Tras fracaso en TV Azteca y Televisa, así luce tras bajar 40 kilos

View this post on Instagram

Todo el tiempo lidio con mis pensamientos, a veces me destruyen y a veces me construyen, a veces me dejan ser yo y a veces me llenan de prejuicios, de eso estamos hechos e igualmente asiu0301 tenemos que decidir a que pensamiento hacerle caso y mau0301s si viene acompanu0303ado de nuestra intuiciou0301n. No se si manu0303ana me ataque la autodestrucciou0301n, seriu0301a irreal si no la invito a mi vida, una cosa necesita de la otra, (el famoso yin yang u262fufe0f). Y aunque se que he tenido muchos errores hoy elijo a la construcciou0301n y me felicito por todo lo que hago bien, que es mucho... ustedes, u00bfya se felicitaron hoy por ser quienes son? ud83cudf37 ud83eudde0 u2764ufe0f ud83eudd29 #july #yinyang #corazonvscerebro #brainvsheart #curlypower #curlygirlmethod #curlycommunity #autoamor #amorpropio #u00e1mateya @clinicametaboliko ahiu0301 la llevoooo