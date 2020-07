Aislinn Derbez enamora en Instagram al presumir a su hermana menor ¡que no es hija de Derbez!

View this post on Instagram

Ella es Mich @michaguilerac mi hermana y hoy es su cumpleanu0303os... es hija de mi mamau0301 y su papau0301 ud83dude02. Es 7 anu0303os menor que yo y sin embargo siempre se porta (y me trata) como hermana mayor ud83eudd14 siempre estau0301 buscando aprender y crecer, lee un libro por semana, es muy brillante, inteligente, gran escritora, es de mis mejores amigas y tambieu0301n una de mis manos derechas y mente creativa en @lamagiadelcaos yo la admiro mucho y estoy muy orgullosa de ella, asiu0301 que denle amor y feliciu0301tenla por su cumpleanu0303os que lo merece ud83dude02ud83cudf88 PD. en la 3era foto aparece mi otra hermana @chiaraaguilera que tambieu0301n amoud83dude0d