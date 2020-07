"Estoy molesta": Karina 'arremete' contra Bad Bunny tras su nominación en los premios ASCAP

Estados Unidos.- La cantante y compositora Karina, mostró su total inconformidad, molestia y disgusto en contra del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien recientemente ganó el premio al Mejor Compositor del Año otorgado por los Premios ASCAP.

Te puede interesar: Tras traicionar a TV Azteca, querida exconductora de 'VLA' sale de Televisa y se queda sin trabajo

A través de un video que compartió en sus redes sociales, la cantante explotó en contra de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP), por sus siglas en inglés, pues menciona que no puede creer que bad Bunny haya sido nominado como Compositor del Año.

Lee también: ¿Televisa lo vetó? Diego di Marco revela la verdad de su pleito con Legarreta en 'Hoy'

No tengo palabras para expresar mi decepción... No me voy a arrodillar ante un movimiento que dice cosas como “mam*** el cul*”, esto no es una composición, esto es una descomposición de la sociedad... ¿cómo es posible?, eso es una falta de respeto para con los compositores del mundo, para Juan Luis Guerra, para Alejandro Sanz, para Joan Manuel Serrat, para (José Luis) Perales”.

No obstante, la cantante hizo una invitación a sus colegas a que alzaran la voz y mostraran su inconformidad por tal decisión de la ASCAP, así mismo destacó que su molestia no era en contra del cantante de música urbana ya que considera que la corona no se la están dando al puertorriqueño, si no, se la están otorgando al la ignorancia, vulgaridad y mugre.

Fuente: Instagram @sueltalasopatv