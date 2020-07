Tras fracaso en TV Azteca, exalumna de 'La Academia' estrena programa ¿en Televisa?

View this post on Instagram

Si quieres un postre rico y ru00e1pido, te comparto el de las barritas de crema de cacahuate. Esta receta me la compartiu00f3 mi sobrina @klau_corona quien hace cosas muy ricas. ud83dudc4cud83dudc4cud83dudc4c u2b55Ingredientesu2b55 ud83dudd39ufe0f1 taza de harina de coco ud83dudd39ufe0f1 taza de crema de cacahuate ud83dudd39ufe0fMedia taza de miel de maple ud83dudd39ufe0fSal de grano u2b55Ganache de chocolateu2b55 ud83dudd39ufe0f100 gramos de chocolate amargo ud83dudd39ufe0f2 cucharadas de aceite de coco ud83dudd39ufe0f1/4 de crema de cacahuate u2b55Preparaciu00f3nu2b55 u2714Primero en un bowl ponemos la harina de coco, la miel de maple y la media taza de crema de cacahuate, mezclar hasta que quede una masa uniforme. u2714En un recipiente poner a derretir a fuego lento el chocolate junto con el aceite de coco y el 1/4 de crema de cacahuate. Constantemente agitar para que no se queme. u2714En un molde extendemos la masa de crema de cacahuate con una altura aproximada de 1 cm. Posteriormente agregamos la capa del ganache de chocolate y espolvoreamos un poquito de sal de grano. u2714Finalmente lo llevamos al congelador entre 15 o 20 minutos. Sacar del conge, desmoldar y cortar. ud83dudd38ufe0fTip: Pueden usar chocolate semiamargo o realmente del que tengan en casa.