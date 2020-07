Corona en crisis: Kate y William relatan la inmensa preocupación por la salud de su hijo Louis

Reino Unido.- Durante unas recientes entrevistas el Príncipe William y Kate Middleton han abierto su corazón para confesar la inmensa preocupación que sienten por la salud de su hijo menor, el Príncipe Louis, por lo que se mantienen en constante vigilancia del menor.

Hace poco más de dos años los duques de Cambridge recibieron a su tercer hijo, Louis, quién el año pasado hizo su debut público en el Tropping The Colours, la celebración de cumpleaños oficial de la Reina Isabel II, donde se robó las miradas de los espectadores.

El pequeño royal en ese momento mostró que no solo había heredaron los cabellos rubios de su padre y abuela, Lady Di, sino que también su simpatía y la de su madre, saludando, lanzando besos y saludando a las naves que soltaron los colores en el cielo.

Sin embargo, esto ha puesto en alarma a los futuros reyes del Reino Unido, ya que afirman que está simpatía no ha hecho más que crecer y ahora con el Covid-19 no logran que cumpla las normas de sana distancia ya que quiere abrazar a todos y todo lo que le agrada.

Sus ganas de abrazar a todo el mundo están siendo un verdadero problema. Louis no entiende el distanciamiento social, sale de la casa con ganas de abrazarlo todo, especialmente a cualquier bebé más joven que él. Si lo dejas solo en el piso abraza a todos", confesó Kate entre risas.

Sin embargo, está declaración no es la primera, ya que el duque de Cambridge no hace mucho señaló que su pequeño a veces durante una videollamada veía el botón rojo y le entraba una necesidad de presionarlo, que los mantenía alerta todo el tiempo para no ser interrumpidos de la nada en pleno acto real.

