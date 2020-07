Samo revela lo difícil que ha sido consolidarse como solista tras dejar Camila

Ciudad de México.- Samuel Parra Cruz, mejor conocido como Samo, quien por años formara parte de la agrupación Camila, ha logrado gran fama desde que inició su carrera como solista en 2013.

Durante una entrevista para el programa De Primera Mano, el cantante confesó que no ha sido fácil consolidarse en el mundo de la música e incluso recalcó que hubo muchas personas que dudaron de su éxito.

Ha sido un camino difícil, pero lo volvería a vivir, porque eso me ha hecho valorar muchas cosas, ha costado muchos sacrificios, porque creo que ha valido la pena, muchas personas me han subestimado en esta carrera, pero siempre he tenido claro quien soy y lo que puedo dar como artista y como persona.