¿Pleito en Televisa? Niurka envía recadito a Érika Buenfil y dice si quiere ser 'Reina de TikTok'

Ciudad de México.- A solo unas semanas de haber creado su cuenta de TikTok, la cubana Niurka Marcos se ha convertido en toda una sensación y por ello comenzó a especularse que la vedette estaba buscando quitar el trono a su colega Érika Buenfil.

Tras estas especulaciones, la querida artista brindó una entrevista al programa Venga la Alegría en la que cuenta si planea convertirse en la nueva 'Reina de TikTok'.

Niurka aseguró que su intención no es quitarle el lugar a Érika pues cada quien tiene su propio estilo, sin embargo, aseguró que de convertirse en la sensación de esta red social estaría muy contenta.

Además, la guapa actriz confesó que está más que feliz con el impacto que sus videos han causado y que le encanta que sus seguidores lo recibieran con tanto amor.

Me divierto muchísimo en TikTok y me divierto mucho con todos los que usan mis frases en sus videos; le doy corazoncito a todos, me meto a platicar con ellos, respondo a sus comentarios, convivimos. Es una forma más de llegar a mis seguidores, a la gente, y de darles amor, me encanta, es una gran oportunidad, una bendición", comentó.