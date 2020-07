Devastada, actriz de Televisa revela que perdió a su bebé en pleno foro: "Lucero me llevó al baño"

Ciudad de México.- María Sorté, nombre artístico de María Harfuch Hidalgo, es una de las más grandes actrices de telenovelas mexicanas, quien también triunfó como cantante y ha destacado por sus participaciones en cine, teatro y televisión.

En días recientes, el nombre de la actriz de Televisa ha sido más recordado que nunca tras el atentado que sufrió su hijo Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la CDMX el pasado 26 de junio, mismo que sobrevivió pero tuvo que ser operado de urgencia.

En entrevista presentada en el programa de espectáculos de Televisa Cuéntamelo Ya!, la actriz de novelas como El Maleficio, El privilegio de amar, Amor Real y La Tempestad abrió su corazón y habló de uno de los pasajes más oscuros de su vida, pues en una ocasión perdió un bebé en pleno foro de grabación mientras rodaba una escena.

La actriz, quien es originaria de Chihuahua, no declaró en qué novela sucedió el doloroso suceso, pero sí confesó que fue Lucero quien la asistió. Se sabe que en el único melodrama en el que trabajaron juntas fue en la telenovela Mi destino eres tú (2000), la cual fue protagonizada por la actriz y Jorge Salinas.

Sorté también contó cómo fue lidiar con la culpa tras prometerle a su madre, antes de que esta falleciera, cuidar a sus hermanos, pero el menor de ellos muriera en un accidente luego de que decidiera dejarlo ir a "visitar a su novia". Lamentablemente, las desgracias no terminaron ahí:

Me pongo a cantar, me va muy bien, hago un disco con El Buki y sas muere el hombre con el que había pasado 22 años de mi vida y otra vez todo se me descompone y entonces decido ya no cantar porque justamente le había dedicado el disco a él".