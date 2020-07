Mauricio Mejía, exactor de Televisa, y el 'infierno' que enfrentó tras revelarse que es gay

Ciudad de México.- El reconocido exactor de Televisa, Mauricio Mejía, se encuentra actualmente en el ojo público al ser revelada la lista de los actores con los que ha tenido una relación, incluso se habló del 'infierno' que vivió cuando sin su conocimiento se dijo que era gay.

El informante dijo a TV Notas que estas situaciones de exposición eran comunes para Mejía, ya que supuestamente en 2015 cuando se dijo que era gay de manera inesperada no estaba preparado y fue difícil de afrontar al inicio.

El informante contó que el ser expuesto de esa manera tan sorpresiva fue un desequilibrio en su vida, pero al final comprendió que fue lo mejor ya que lo liberó y eso lo hizo el "hombre más feliz",

Pues no, y aunque fue un golpe muy fuerte para su privacidad, ahora comprende que así tenía que ser y es el hombre más feliz del mundo, no se esconde y no aparenta ser la persona que no es", aseguró la fuente.