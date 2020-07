Marjorie afirma que nadie la mantiene y que buscó ayuda para saber cómo hablar con Matías de Gil

View this post on Instagram

Y llegaste tu!!! Pushungo ud83eudd70de mi vida, lo mu00e1s puro, mi amor bonito, mi mundo entero, por ti todo. Cu00f3mo te amo hijo mu00edo ud83cudf39u2764ufe0fud83dude0d gracias por mostrarme tanto, por regalarme el verdadero significado de la palabra amor. Somos un gran equipo. ud83dude04ud83dudc4aud83cudffbu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f Gracias por hacerme tan feliz. ud83dude0dud83eudd70ud83eudd70ud83eudd70ud83eudd70ud83eudd70ud83eudd70 #felizdiadelasmadres #mamitashermosas #guerrerasdeluz #amordelbueno #marjoriedesousa #mati #teamohijo #teamomadre