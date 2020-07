Laura Bozzo 'explota' y exhibe a mujer en Televisa; 'balconea' a hombre acosado por su suegra

Ciuda de México.- Laura Bozzo hizo algunas confesiones en la sección Amor en consulta de Unicable sobre el tema de amor, infidelidades y corazones roto.

Laura Bozzo respondió algunas preguntas y habló sobre revelaciones que los internautas le hicieron para dicho bloque de la emisión en donde no dudó en sorprenderse.

Te puede interesar: Golpe a TV Azteca: Coach de 'La Voz' traicionaría al Ajusco para integrarse a Televisa

Una primera usuario le confesó que sale con el socio de su papá pero que es a escondidas, por lo que la peruana le dijo que si es casado debe dejarlo pero que si es soltero le correspondé al involucrao decirle al papá, pero que cuando algo se oculta a ella no le da buen espina.

Lee también: ¿Qué fue de Mariagna Prats? Entre 'vicios' y un divorcio, dejó Televisa y quedó en silla de ruedas

Otro joven del Estado de México le reveló que su suegra le tira la onda pero no sabe cómo decirle a su esposa por lo que le dijo que si vive en la misma casa que ella, deben salirse, pero sacó su nombre de Laura en América y mencionó que debía ponerle una trampa.

Si tú le pones una trampa a tu suegra, y le dices a tu esposa que venga a tal hora exactamente, o la grabas, o le pones una trampa a tu suegra, que mejor que eso".

Una mujer recién casada le confesó a Bozzo que su ex todavía le llama la atención a lo que la presentadora de Televisa le respondió inmediatamente: "para qué te casaste, para mí el matrimonio es algo serio, no es juego, no, no, no. Si todavía sentías que tu ex te movía el tapete, no te tenías que casar mi reina".

Finalizí diciendo que lo más importante en una relación de pareja es la honestidad y que las mentiras no deben prevalecer y de ocultar cosas, que se debe hablar con el corazón.

Fuente: Unicable