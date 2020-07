Michelle Renaud y el mal en la piel que dejó de sufrir tras quitarse los implantes de seno

Ciudad de México.- Michelle Renaud siempre se ha mostrado abierta a hablar sobre la decisión que tomó de revertir los resultados del procedimiento de aumento de busto que se hizo hace años, razón por la cual no dudó en compartir recientemente otro de las bondades que ha experimentado después de haberse retirado los implantes de seno.

A través de sus Historias de Instagram, la actriz reveló a sus seguidores que cuando tenía los implantes sufría de manchas y granos en el rostro, los cuales asegura que desaparecieron cuando se deshizo de ellos.

La protagonista de varias telenovelas de Televisa compartió en un segundo mensaje que ahora siente la confianza de estar sin maquillaje todo el tiempo, pues siempre se siente bonita al saber que no sufre más problemas de granos y manchas.

Fue a finales del pasado mes de enero cuando Michelle Renaud reveló que había tomado la decisión de quitarse los implantes de seno, esto debido a que le estaban causando problemas de salud y la situación no iba con su concepción del amor propio.

Total que me di cuenta que tener implantes no iba con mi amor propio, ni mi estilo de vida, era poner en riesgo a la mamá de Marcelo. Mi pareja me apoyó mucho lo cual agradezco infinito y me puse a buscar un nuevo doctor", explicó entonces la actriz.

Total que ya me los quite y ahora lo quiero compartir, primero que nada porque no me hace ni más ni menos ser plana ¡y a ti tampoco! Me siento más guapa que antes, porque me siento mucho mejor de salud, veo que varios de los síntomas se han ido, tengo más energía por qué claro ¡ya no estoy intoxicada!", agregó.