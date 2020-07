Tragedia para 'El Loco' Valdés: Le volvió tumor y toman drástica decisión para que no sufra

Ciudad de México.- En una entrevista con Ventaneando, Iván Valdés, habló del estado de salud de su abuelo, Manuel 'El Loco' Valdés, y confirmó que el actor sufrió un rebrote de un tumor cerebral hace unos meses

Durante la plática, el nieto del exintérprete de Televisa mencionó que esta situación provocó otros problemas en Manuel, por lo que en un principio pensaron que esto era parte de su sentido del humor.

Te podría interesar: ¿Adiós TV Azteca? Tras hablar de Chapoy, Carmen Muñoz recibe duro golpe de Televisa

Y de repente nos dimos cuenta que algo no estaba bien, lo checó el doctor y le detectaron que le había regresado. No estaba muy contento y no quiso platicarlo", manifestó.