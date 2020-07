¿Traición de la productora? Gabriel Soto cuenta qué hubo detrás de su "pésimo" canto en 'Hoy'

Ciudad de México.- Gabriel Soto reveló toda la verdad detrás de la desafortunada presentación musical en vivo que hizo en el programa Hoy en febrero de 2013, esa participación que la ha valido burlas y críticas desde que se volvió viral un video de YouTube que recuperó su interpretación de la canción Todo me recuerda a ti en el matutino.

En una entrevista con Alejandra Espinoza para El Break de las 7, el actor recordó su etapa como cantante, un ámbito en el que se desarrolló una vez que lo invitaron a formar parte del grupo Kairo para sustituir a Eduardo Verástegui.

Para ser honesto no soy cantante, entonces tuve que meterme a clases de entonar, clases de baile, clases de canto, clases de todo, y al final no lo hacía mal, era entonado, sin embargo, tuve una mala experiencia", relató Gabriel.

El actor explicó que, después de vivir años increíbles con la agrupación, comenzó a actuar en las telenovelas y le llegó la oportunidad de hacer algo diferente: Grabar un disco como solista, el cual llevó por título Inevitable.

Después grabo un disco gracias a Laura Flores que me presenta a un productor, y grabo un disco que quedó increíble, sin embargo, cuando lo voy a presentar me presento en el programa Hoy", recordó Soto entre risas.

Luego de señalar que contar su anécdota iba a dar paso a que se volviera a viralizar su presentación, Gabriel Soto explicó que la presentación en el matutino de Televisa no salió nada bien debido a que la productora, quien en ese entonces era Carla Estrada, le advirtió que debía hacer el show en vivo.

Según relata Soto, Estrada le dio esa indicación tan solo cinco minutos antes de entrar al aire con el tema Todo me recuerda a ti, lo cual él no tenía preparado en términos de producción, interpretación y coreografía.

En televisión todo el mundo canta en playback, es muy raro la gente que canta en vivo en televisión... Yo ensayo con playback y cinco minutos antes de salir al aire en el programa Hoy me dice Carla Estrada, la productora, 'si no vas en vivo no lo haces'", narró el actor, destacando lo mucho que afectó a su presentación esa decisión de último momento.