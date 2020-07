¿Si tiene otra familia? Eugenio Derbez se sincera con Vadhir: "Los escondí bien"

Ciudad de México.- Vadhir Derbez nuevamente ha puesto a su padre, Eugenio Derbez, contra las cuerdas al asegurarle que él sabe que tiene otra familia, oculta por ahí esperando a salir, ante lo que el actor aseguró que no pues estaban muy bien escondidos de todo el mundo.

Como se sabe hace un par de días se vio en el canal de Alessandra Rosaldo como es que Vadhir y José Eduardo Derbez le decían a la cantante que Eugenio tenía otra familia tras escuchar una supuesta anécdota de ellos que no recuerdan.

Ante esto las bromas y risas alrededor del tema no faltaron, pues los dos hermanos señalaron que no dudaban que fuera una confusión del tema, especialmente por que señalan que no fue un papá tan atento.

En esta ocasión la incómoda situación la vivió el actor y comediante, aunque esta charla fue antes que la de Alessandra, donde siguiendo la broma de su guapo hijo dijo que él supo ocultar a su familia secreta.

De seguro hay por lo menos un hijo del que no sabemos esperando a ser descubierto", dijo Vadhir. "No creo, sí los oculté muy bien", concluyó Eugenio entre risas.

A partir del minuto 13:50.

