¿Tragedia en Televisa? Tras revelar que sentía cerca su muerte, César Bono da fuerte noticia

Ciudad de México.- El primer actor de Televisa César Bono desató alarmas hace unas semanas al declarar en una entrevista que ya sentía que estaba próximo a morir pues su salud había estado deteriorándose.

Ahora, aclaró con un contundente mensaje en el programa matutino de Imagen TV Sale el Sol que sus palabras fueron malinterpretadas tras la entrevista y que aunque sí ha sufrido varios golpes en su salud debido a su edad, no está próximo a morir.

'¿Que tuvo usted 8 infartos cerebrales?' 'Sí'. '¿Usted cree que le queda el mismo tiempo de vida hoy al que tenía antes de los ocho infartos en una noche?' 'No, creo que me queda menos tiempo de vida'. Si pones así sin recalcar nada se oye muy lógico pero si ponen: 'César Bono dice que se va a morir en cualquier segundo' entonces así vende la nota", comentó Bono.

El actor de Vecinos, la famosa serie de comedia en Televisa, declaró que a él no le molesta, pero que le preocupa lo que puedan pensar sus hijos y familia de esa desagradable noticia.

Son cosas que sí molestan, no por mí, yo sé que viviré lo que Dios quiera, pero sí me molesta porqué le pueden causar un dolor a mis familiares o a gente que me quiere".

Esto fue lo que declaró en la entrevista y que desmintió:

Me dieron 8 infartos ¿cómo no pensar en la muerte?, además tengo 70 años... claro que no me queda mucho tiempo de vida, nadie sabe como es que estoy vivo".