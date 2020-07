Andrea Torre, actriz de Televisa, impacta en Instagram al lucir más joven que nunca a sus 41 años

View this post on Instagram

Deciu0301amos que los de Julio ya iu0301bamos a poder festejar jajaja ud83dude02 pero tambieu0301n me tocou0301 un cumpleanu0303os en casa. Es cuando te das cuenta que no importa ni el u00bfdou0301nde? ni eu0301l como? Lo mau0301s importante es estar con quieu0301n mau0301s amas: #LosOdePFive #RexFedexyDiex @pedrodepinedo u2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fud83dude2d . . Gracias @crayolentretenimiento @gerardita por crear un lugar hermoso lleno de color para festejar un anu0303o mau0301s. ud83cudf6d@chb_eventos por endulzarnos la tarde . ud83cudf88@designyourparty.mx . . #ATHud83cudf44 #QuedateEncasa #6deJulioMiCumple