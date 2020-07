El mejor besador y el amor de su vida: Las confesiones de Angélica María sobre sus romances

Ciudad de México.- Angélica María revivió los recuerdos de sus más tórridos romances e hizo revelaciones sobre los galanes con los que se relacionó sentimentalmente en el pasado, esto en un video que su hija Angélica Vale publicó en su canal de YouTube.

Madre e hija dieron respuesta a 20 cuestionamientos que quizá sus fans desconocían sobre ellas y su carrera artística, entre ellos varias preguntas referentes al ámbito amoroso.

Luego de que Angélica María confirmó que en su juventud levantó "muchas pasiones" y que algunos hombres incluso le decían estar dispuestos a divorciarse por ella, la llamada 'Novia de México' reveló que el cantante Enrique Guzmán y el torero Manuel Benítez 'El Cordobés' fueron los amores que llegaron a proponerle contraer nupcias.

Sin embargo, la juventud y la distancia fueron importantes factores que se interpusieron en la posibilidad de llegar al altar con esos famosos.

Manuel Benítez 'El Cordobés', me dijo 'yo quiero que tú seas la madre de mis hijos'. Pero yo creo que me lo dijo de cotorreo, porque éramos muy amigos y nos dimos nuestros besitos, y él estaba lindo, pero besitos porque en aquella época hasta ahí se podía. Después él se fue a España y se acabó, pero siempre lo recordaré", reveló Angélica María sobre esa propuesta.

Posteriormente, la reconocida actriz compartió que el padre de Alejandra Guzmán y expareja de Silvia Pinal también llegó a proponérsele cuando ella era apenas una adolescente de entre 17 y 19 años de edad, por lo cual no dio cabida a la posibilidad de llegar al altar con el cantante.

Por su parte, la 'Novia de México' también admitió que Héctor Bonilla, el fallecido actor Fernando Luján y Juan Ferrara han sido galanes que besan "bonito", lo cual pudo comprobar de primera mano al compartir créditos con ellos en diversos escenarios.

En teatro con Fernando Luján o Héctor Bonilla. Fueron mis amigos toda la vida, pero besaban bien… Hay galanes respetuosos que son respetuosos y ellos fueron muy lindos, besaron bonito… Juan Ferrara besa bonito y además me gustaba, pues si no estoy ciega, me gustaba y un besito con Juan no me supo mal", expuso.