¿Fueron enemigas? Exconductora de 'Hoy' habla de su relación con Galilea y Andrea Legarreta

Ciudad de México.- Natalia Téllez reiteró una vez más que no tiene una enemistad con Galilea Montijo y Andrea Legarreta, conductoras con las que convivió durante mucho tiempo al trabajar en el programa Hoy.

La joven presentadora realizó una dinámica de preguntas de falso y verdadero para la revista Quién, donde fue nuevamente cuestionada sobre la relación que mantiene con sus excompañeras.

Téllez recibió la pregunta sobre su "misión" es "enemistar" a las conductoras del matutino, lo cual aseguró que es falso. De esta forma, desmintió una vez más la especulación que la ha seguido siempre y que cobró fuerza cuando salió del matutino para emprender otros proyectos en el cine y la televisión.

El año pasado, Natalia también se refirió a los rumores de enemistad con Gali y Andrea durante una emisión del programa de Televisa Netas Divinas. La joven habló sobre cómo es común que la sociedad busque que las mujeres compitan y se enfrenten entre sí, momento en el que dio como ejemplo su caso con las presentadoras titulares de Hoy.

De Galilea y Andrea es de las personalidades que más me preguntan, pero la pregunta siempre tiene una jiribilla súper despectiva: '¿Cómo te tratan? ¿Se llevan bien?'... La verdad es que no son mujeres ni que me hayan tratado mal, al revés, son grandísimas maestras, ¿me entiendes? Y la convivencia diaria tiene sus cosas y aun así ha sido súper enriquecedor", dijo entonces.