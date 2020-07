¡Irreconocible! Amaia Montero reaparece con nuevo 'look' luego de 60 días de ausencia

Madrid, España.- La cantante, Amaia Montero, regresó a redes sociales con un sorprendente 'look', el cual dejó boquiabiertos a sus seguidores, por lo que muchos dudaron si era ella.

Cabe mencionar que desde el mes de abril no se sabía nada de ella, pues el 14 escribió un sorprendente mensaje para después no dejar rastro alguno.

Respecto al live que comenté y que me hacia tanta ilusión, al igual que a vosotros por todas vuestras respuestas comentarios y cariño que he podido sentir, os quiero comunicar que no me encuentro bien físicamente para hacerlo. Mucha fuerza y todo mi amor a todos. Ahora solo necesito curarme y componer con tranquilidad y sin presiones mi nuevo disco", escribió.