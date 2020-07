Primer actor de Televisa revela su estado de salud tras infectarse de Covid-19 por "un descuido"

Ciudad de México.- Mauricio Herrera, primer actor que ha participado en múltiples producciones de Televisa, informó cuál su estado de salud luego de que informara que él y su esposa, Luhana Gardi, se infectaron de coronavirus.

Desde el hospital en el que debió ser internado, el histrión reveló en entrevista para el programa Sale el Sol que pudo haberse contraído el Covid-19 por un "descuido".

Mientras su esposa Luhana se encuentra en casa recuperándose, el actor de 86 años fue internado en un hospital debido a las complicaciones en su salud, pero hasta este momento ha respondido muy bien a los cuidados médicos y así lo explicó:

Todo parece que va bien, y esperemos que no pase a mayores… ellos (los médicos) son expertos y me están poniendo todo lo que existe para que se me desinflame un pulmón, ya desinflamado el pulmón puedo seguir respirando, que el problema de aquí es que llegue un momento en que ya no respires".