"Yo digo lo que quiero": Exnovia de Luis Miguel no se limita y decide hablar del cantante

Ciudad de México.- A pesar de que ya desde hace buen tiempo terminó su relación con el cantante, Luis Miguel, Desiré Ortiz decidió hablar acerca de su etapa como la novia de 'El Sol de México'.

Ella misma aseguró para el programa de espectáculos, El Gordo y La Flaca, que no le molesta contar abiertamente de su pasado noviazgo, pues para ella considera que fue algo bonito y prefiere recordar lo vivido.

Lee también: Geraldine Bazán se despide por siempre de Gabriel Soto y presenta a su ¿nuevo galán?

A mí no me molesta porque siento que es algo que está conmigo, las vivencias nadie te las puede quitar, o sea no son cosas que puedes darle como 'delete' (borrar)", comentó Desiré.

Además, confesó que se lo pasó de lo mejor al lado del artista, señalando que andar con él fue toda una experiencia increíble que gozó como nunca.

Te podría interesar: ¿Se va a Televisa? Tras más de 20 años en TV Azteca, despiden a querido conductor

Entre otras cosas, aseguró que ella no es como el resto de las exparejas que tuvo 'Luismi', pues ella nunca se ha limitado a rechazar entrevistas para hablar del exitoso interprete de La incondicional.

Desde un principio yo entrevistas y todo yo nunca acaté temas de 'no puedes hablar', 'no puedes decir', no, no, no, soy una adulta y yo hago lo que yo quiera, digo lo que quiera", afirmó la exnovia de Luis Miguel.