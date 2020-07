¿Adiós Televisa? Conductor hace berrinche y exhibe a productora de 'Hoy' ¡por no pagarle bien!

Ciudad de México.- Mauricio Barcelata, el polémico conductor de Guerreros 2020, nuevamente ha hecho de las suyas y en exclusiva para Hoy señaló que la productora Magda Rodríguez le pagó mal para una promoción, por lo que hizo berrinche y se negó a hacer un salto, lo que pondría en riesgo su trabajo en Televisa.

El conductor se negó a realizar un salto para la promoción del reto de altura que se verá en el reality deportivo el próximo jueves 9 de julio, pues para hacerlo le tendrían que pagar mucho más de lo que lo hicieron, exhibiendo a productora y mostrando nuevamente su criticado carácter.

¿Y porqué iba a brincar? Si nada más iba a hacer un promo. A mi me subieron para hacer un promo, yo hace mucho no hago estas tonterías si no me dan una muy, muy, muy buena lana", dijo Mauricio.