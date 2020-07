¡Mentiras! Fotógrafo al que agredió Livia Brito y su novio en Cancún niega que hayan declarado

Ciudad de México.- Días a trás la actriz Livia Brito y su pareja Mariano Martínez, se vieron envueltos en un escándalo, luego de que golpearan al fotógrafo Ernesto Zepeda en las playas de Cancún.

El fotógrafo inició una demanda por lesiones físicas, daño material y robo, por ello, en las últimas horas se dio a conocer que Livia y su pareja fueron citados para declarar sin embargo, Ernesto desmintió dicha arguementación.

Esa información es totalmente falsa, las autoridades todavía no emiten ningún tipo de citatorio, están integrando apenas la carpeta de investigación con todas las pruebas... es totalmente falso que se le haya citado, para nada", comentó el fotógrafo en el programa Todo para la mujer.

Así mismo, Zepeda negó que ya se ha llegado a un acuerdo de 100 mil pesos con la pareja para poner fin al proceso legal y llegar a una solución. Asegura que dentro de los gastos de indemnización se encuentra su equipo de trabajo que ronda entre los 60 y 90 mil pesos, médicos entre otras cosas.

No, es totalmente falso, todavía no hay una cantidad respecto a la indemnización, porque todavía estoy viendo con doctores, por ejemplo, el jueves tengo cita con el neurólogo, y él tiene que determinar cuales son las acciones a seguir para checar que no haya ningún daño que, en un futuro, puede haber un tipo de repercusión, más equipo, más... o sea son varias cosas", explicó Ernesto.