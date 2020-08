Ariadne Diaz relata su duro proceso para llegar a ser lo que ahora y lucir así

View this post on Instagram

Siempre he sido una persona muy amable, no lo digo por echarme flores ud83dude33simplemente es mi naturaleza, sin embargo a travu00e9s de los au00f1os he aprendido a ser amable tambiu00e9n conmigo y es que por contrastante que pueda sonar siempre fui muy dura conmigo misma, no importaba que tanto me esforzara o que tan bien hiciera algo siempre sentu00eda que no era suficiente ud83dudc94 En los u00faltimos dos au00f1os de mi vida y de una manera muy consciente he trabajado en ello, en soltar, en reconocer que mis fallas son humanas y estu00e1n bien, en entender que no puedo cambiar el mundo mu00e1s allu00e1 de mis propias acciones, aprendu00ed que el juicio de terceros es su00f3lo eso, algo ajeno a mi, empecu00e9 a darme cuenta de lo maravillosa que soy y que con eso que soy, basta y sobra. Les cuento esto que es tan mu00edo porque su00e9 que hay mucha gente angustiada por las mismas razones y quiero mandarles todo mi cariu00f1o e invitarlos a darse chance de ser amables con ustedes mismos y si alguien alguna vez te dijo que no eras suficiente tal vez su00f3lo se estaba proyectando, cada uno de nosotros es especial e increu00edble a su propia manera.ud83cudf38 Les mando abrazos, besos y todo mi cariu00f1o! ud83cudf88