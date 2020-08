"Mi corazón estaba dañado y no lo sabía": Paola Durante sobre su reciente ruptura amorosa

Ciudad de México.- Hace algún tiempo atrás, la famosa, Paola Durante, emocionó a todos al revelar que estaría próxima a casarse con Mario Cazares, sin embargo, parece que sus planes amorosos se vieron frustrados.

En una reciente entrevista con el show de espectáculos, De Primera Mano, Paola confesó que ahora pretende darse un tiempo para poder darse una nueva oportunidad en el amor, pues considera que debe sanar su corazón.

La verdad es que, no quiero tener pareja, creo que mi corazón está dañado desde hace mucho tiempo y yo no me daba cuenta, yo necesito sanar mi corazón. Le eche mucho la culpa a mi expareja y no tuvo la culpa", afirmó la actriz.